Президент Армен Саркисян провел встречу с депутатом НС Арманом Бабаджаняном

Президент Армении Армен Саркисян в рамках продолжающихся политических консультаций встретился с представителем партии «Ради родины», депутатом НС Армении Арманом Бабаджаняном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, на встрече состоялся обмен мнениями, в частности, о касающемся карабахского урегулирования трёхстороннем заявлении и о создавшейся в стране ситуации.