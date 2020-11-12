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Президент Армен Саркисян провел встречу с депутатом НС Арманом Бабаджаняном

Президент Армен Саркисян провел встречу с депутатом НС Арманом Бабаджаняном

Президент Армении Армен Саркисян в рамках продолжающихся политических консультаций встретился с представителем партии «Ради родины», депутатом НС Армении Арманом Бабаджаняном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, на встрече состоялся обмен мнениями, в частности, о касающемся карабахского урегулирования трёхстороннем заявлении и о создавшейся в стране ситуации.


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