Президент Армен Саркисян провел встречу с депутатом НС Арманом Бабаджаняном
18:25, 12 Ноябрь, 2020
Президент Армении Армен Саркисян в рамках продолжающихся политических консультаций встретился с представителем партии «Ради родины», депутатом НС Армении Арманом Бабаджаняном.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, на встрече состоялся обмен мнениями, в частности, о касающемся карабахского урегулирования трёхстороннем заявлении и о создавшейся в стране ситуации.
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