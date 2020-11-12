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ЕС не намерен использовать российские COVID-вакцины

ЕС не намерен использовать российские COVID-вакцины

В Евросоюзе для борьбы с пандемией коронавируса будут использовать вакцины, произведенные в странах ЕС, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер.

Как сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе, ЕС располагает стратегией по поводу вакцин, которая использовалась во многих переговорах с фармпроизводителями. По его словам, подход Евросоюза заключается в том, что Брюссель сосредотачивается "на группе предприятий, которые производят или будут производить свои вакцины в Европе",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Так представитель ЕК ответил на вопрос о том, намерен ли ЕС обращаться к вакцинам неевропейского происхождения, в частности, китайским и российским.

 


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