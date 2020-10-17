Предстоящие на 13 ноября мероприятия
17:46, Ноябрь 12, 2020
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- 18:47 Представители 17 партий выступят с заявлением на площади Республики
- 18:25 Президент Армен Саркисян провел встречу с депутатом НС Арманом Бабаджаняном
- 18:18 Премьер провел встречу с членами фракции «Мой шаг»
- 18:15 Первый президент Армении Левон Тер-Петросян встретился с послом РФ
- 18:07 Участники митинга двинулись к зданию СНБ
- 18:00 ЕС не намерен использовать российские COVID-вакцины
- 17:46 Предстоящие на 13 ноября мероприятия
- 17:41 Диего Марадона выписан из больницы
- 17:40 СМИ: в Египте упал вертолет с американскими военными
- 17:36 Нет никаких планов изменять состав сопредседателей Минской группы ОБСЕ: Сергей Лавров
- 17:29 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 12-11-20
- 17:28 Азиатские индексы выросли - 12-11-20
- 16:39 Сергей Лавров коснулся вопроса статуса Нагорного Карабаха
- 16:35 В Берлине напали на турецкую мечеть
- 16:22 Меркель сравнила ситуацию с коронавирусом с эпидемией "испанки" в XX веке
- 16:14 В плане решения карабахской проблемы все еще впереди: Никол Пашинян
- 16:06 Жизнь 25 000 солдат была важнее: премьер-министр Армении
- 15:58 Российские миротворцы в Нагорном Карабахе будут сменяться как минимум два раза в год
- 15:42 МИД надеется на успех переговоров по ливийскому урегулированию
- 15:28 Все стороны будут в выигрыше, если будут реализованы договоренности о прекращении войны: Лавров
- 15:26 Первоочередной задачей является восстановление стабильности и безопасности в стране: премьер-министр
- 15:16 Международное признание Республики Арцах становится абсолютным приоритетом: премьер-министр
- 14:59 Президент Армен Саркисян встретился с представителями фракции “Мой шаг”
- 14:56 Ежегодная большая пресс-конференция Путина пройдет в необычном формате
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