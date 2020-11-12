Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона выписан из больницы. Как передает Арменпресс со ссылкой на championat.com, сообщает Football Italia. Напомним, Марадона перенёс операцию из-за субдуральной гематомы.

«Диего преодолел самый трудный момент своей жизни. К счастью, он чувствует себя хорошо и полон решимости поправиться как можно скорее. Сейчас ему нужна поддержка и спокойствие», — отметил Матиас Морла, адвокат легендарного аргентинца.

Последний раз Диего видели на публике 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящён 60-летию Марадоны. Перед матчем ему вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.