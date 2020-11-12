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Диего Марадона выписан из больницы

Диего Марадона выписан из больницы

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона выписан из больницы. Как передает Арменпресс со ссылкой на championat.com, сообщает Football Italia. Напомним, Марадона перенёс операцию из-за субдуральной гематомы.

«Диего преодолел самый трудный момент своей жизни. К счастью, он чувствует себя хорошо и полон решимости поправиться как можно скорее. Сейчас ему нужна поддержка и спокойствие», — отметил Матиас Морла, адвокат легендарного аргентинца.

Последний раз Диего видели на публике 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды «Химнасия и Эсгрима» с «Патронато» (3:0), который был посвящён 60-летию Марадоны. Перед матчем ему вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.


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