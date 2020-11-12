СМИ: в Египте упал вертолет с американскими военными

Американские военнослужащие пострадали при падении вертолета на юге Синайского полуострова в Египте, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Наши источники сообщили, что в результате аварии пострадали американские миротворцы, дислоцированные на Синайском полуострове", - сообщает телеканал.