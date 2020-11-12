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СМИ: в Египте упал вертолет с американскими военными

СМИ: в Египте упал вертолет с американскими военными

Американские военнослужащие пострадали при падении вертолета на юге Синайского полуострова в Египте, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Наши источники сообщили, что в результате аварии пострадали американские миротворцы, дислоцированные на Синайском полуострове", - сообщает телеканал.


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