Нет никаких планов изменять состав сопредседателей Минской группы ОБСЕ: Сергей Лавров

Состав тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в которую входят Россия, США и Франция, не планируется расширять. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальным вопросам международной повестки дня.

"Нет никаких планов расширять [состав] тройки сопредседателей - Россия, США и Франция. Как я уже сказал, мы находимся в постоянном контакте, вчера я разговаривал с [главой МИД Франции] Жан-Ивом Ле Дрианом. Мои сотрудники [находятся] в контакте с американскими представителями, которые обеспечивают работу сопредседательства по Нагорному Карабаху", - отметил Лавров.

"Минская группа - это около 10 стран, куда входит также и Турция. И Минская группа занимается Нагорным Карабахом, периодически заслушивает доклады сопредседателей, каждый член Минской группы имеет полное право высказывать свои точки зрения, вносить предложения. Сопредседатели, как и положено в любой структуре, должны принимать во внимание позицию членов той самой группы, которая наделила их соответствующими полномочиями", - добавил Лавров.

Он указал, что на следующей неделе в Москве ожидают сопредседателей Минской группы из Франции и США. "Мы их подробно проинформируем, как развертываем миротворческие силы. Наверное, будем советоваться по поводу того, о чем я только что сказал: как нам способствовать налаживанию мирной жизни с учетом прав всех этноконфессиональных общин в Нагорном Карабахе и вокруг него", - пояснил глава российского МИД.