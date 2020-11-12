Азиатские индексы выросли - 12-11-20
ТОКИО, 12 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 ноября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.68% и составил 25520.88 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.16% и составил 1726.23 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.11% и составил 3338.68 пункта, а HANG SENG снизился на 0.22% и составил 26169.38 пункта.
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