Азиатские индексы выросли - 12-11-20

ТОКИО, 12 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.68% и составил 25520.88 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.16% и составил 1726.23 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.11% и составил 3338.68 пункта, а HANG SENG снизился на 0.22% и составил 26169.38 пункта.