МИД надеется на успех переговоров по ливийскому урегулированию

Москва надеется, что переговоры по ливийскому урегулированию будут успешными и итоги воплотятся в жизнь. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как сообщалось ранее, участники проходящего в Тунисе ливийского форума политического диалога согласовали дорожную карту по объединению органов государственной власти в стране.

"Мы надеемся, что эта работа будет успешной, и что самое главное, что итоги этой работы будут выполняться. а не просто останутся на очередной бумаге после очередной конференции", - сказал Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

На форум, проходящий под патронажем Миссии ООН по поддержке Ливии, приехали 75 делегатов - представителей различных слоев ливийского общества. Стартовавшие в понедельник переговоры проходят в курортном городке Гаммарт - пригороде тунисской столицы. Согласно первоначального графику миссии, форум должен завершиться к 16 ноября.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Фаейза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА - Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.