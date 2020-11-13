“Ереванский бестселлер”: лидирует “731 день для тебя”: армянская литература, октябрь 2020

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку художественных произведений армянских писателей по данным продаж за октябрь.

На первой горизонтали повесть Та Тевер “731 день для тебя”. Это повесть о молодом человеке, призванном в армию в 2014 году. Книга посвящена солдату, служащему на границе, и ждущей его девушке. Герой книги собирательный образ ребят, уже демобилизованных, живых или ставших бессмертными.

На второй горизонтали - книга Сюне Севады “Зависимость”. Сборник рассказов “Зависимость” включает в себя работы писателя за последние три года. Представлены произведения, опубликованные на сайте, в журналах и переведенные на другие языки, и еще неопубликованные работы. Темы рассказов не имеют определенной направленности, некоторые социальные, некоторые более чувственные, в некоторых - внутренняя борьба человека с насилием путем сдерживания собственных желаний, непримиримости или борьба извне, некоторые рассказы обращены к Арцахской освободительной борьбе.

На третьей горизонтали - книга Левона Неса (Оганесян) “Бальзак. История одной собаки”. Бальзак - разумная и мудрая собака. Это имя непривычно для собаки, но она наделена неоспоримым литературным даром, а выступать против фактов - бесплодное дело. Автор попытался взглянуть на человека глазами животного - собаки. Ведь животное иногда разумнее, чем человек. Возможно, последний просто присвоил свой высокий титул разумного существа. А разум, являющийся предусловием становления нашего рода, позволяет ли он безоговорочно удостоиться безграничной преданности и верности наших четвероногих друзей.

На четвертом месте Гоар Навасардян с книгой “Памятные мгновения”. В ней изложена история, описывающая дорогу, ведущую от дружбы к любви, которая протекает незаметно. Но чистая любовь, дошедшая до небес, также незаметно и завершается, оставив в замерзшем воздухе сотни безответных вопросов, пустоту и боль. На страницах книги все последующие этапы разрыва, ни один из которых не проходит легко и бесследно, и через которые, независимо от причин и вероятности примирения, проходят все. Избавиться от этого невозможно, каким бы великим не было желание забыть, потому что пытаться не вспоминать уже означает помнить. Эта повесть - бесконечная смена воспоминаний о прожитых счастливых мгновениях и удушающей тоски.

На пятом месте “Нерв жизни” Армана Сагателяна. Эта книга о двух молодых парнях, оказавшихся на поле боя. Они втайне от родителей уехали в Арцах, чтобы принять участие в боях за Члдран. Арцахская война описана глазами очевидца. Ничего не преувеличено - ни страх, ни мужество, ни смерть, ни борьба. Битва за Члдран была судьбоносной, так как стала одним из поворотных моментов всей войны. После освобождения Члдрана 5 февраля 1993 г. последовала масштабная весенняя контратака армянских войск и полное освобождение Мартакертского района.

На шестом месте - “Чаемания” Лили Мкртчян. Каждый из 11 рассказов, представленных в книге, посредством межличностных отношений, личных размышлений и диалога с читателем представляет историю жизни одного героя. Рассказы, будучи отдельными и независимыми историями, объединяются в какой-то точке и становятся большой, целостной историей. Одним из ключевых моментов книги является послание, что между сюжетными линиями жизни нужно замечать и дополнительные детали, лучше узнавать человека, его жизнь и его мир.

На седьмой горизонтали - “Последний учитель” Вардкеса Петросяна. Ничего не произошло бы, если бы в этот момент неожиданно не открылась бы дверь, и преподаватель химии Сона Микаелян не заглянула бы внутрь. Увиденное ею, через минуту должен был узнать директор, потом и вся учительская, а потом и вся школа…

Роман Эдгара Костандяна “Милош” на восьмом месте. Этот роман Костандяна - писателя, драматурга, победителя международных конкурсов “Интеррайт” и “Юропен”, автора бестселлера “Приют”, книг “Последний день зимы”, “Куку”, “Обычная страна” и др. имеет довольно простой подзаголовок: “Роман о прошедших радостях”.

На девятом месте роман Ашота Агабабяна “Ловушка”. Имя и фамилия главного героя “Ловушки” по понятным причинам не раскрываются в прессе, он не появляется на телеэкранах. О его деяниях и его исключительной деятельности и о людях, подобных ему обычно молчат или говорят лишь спустя десятилетия. Эти люди, прошедшие специальную подготовку, в судьбоносное для страны время, своими исключительными действиями предоставляют родине неоценимые услуги. Но обычно их “забывают”. Герой романа Ашота Агабабяна “Ловушка” - один из этих исключительных людей, живущий рядом с нами разведчик Джон Ганисян. В основе романа история его драматической жизни и его невероятная деятельность.

“Лжец” Левона Неса (Ованнисян) на десятом месте. Успешный бизнесмен, талантливый художник, детектив - герой романа “Лжец” под разными масками путешествует из Германии в Австрию, пытаясь таким образом убежать от настоящего и от своей судьбы, забыть прошлое и стать счастливым. Своими приключенческими и сверхъестественными элементами, тонкими психологическими образами, интересными развитиями и неожиданным завершением этот роман захватывает читателя с первых страниц и не отпускает до самого неожиданного конца.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).