Президент Международного олимпийского комитета посетит Токио

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах планирует 15 ноября с трехдневным визитом отправиться в Токио.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает НОК Армении. Он хочет передать послание правительству Японии, народу страны и сообщить, что МОК привержен принципу проведения безопасных игр.

МОК в рамках развития Стратегии до 2024 года бюджет программ финансового содействия спортсменам увеличит на 25%. На 16% увеличится бюджет Фонда “Олимпийская солидарность” и составит $ 590 млн.

По мнению президента МОК, кризис, произошедший вследствие COVID-19, преподал важный урок: нужно быть более сплоченными.

Игроки Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) смогут принять участие в Играх в Токио.

Недавно прошедший в Токио международный турнир по спортивной гимнастике доказал, что Япония может полноценно организовывать и проводить крупные соревнования даже при сегодняшних ограничениях.