Время в Ереване: 11:07:36,   12 Ноябрь

На чемпионат Европы по боксу среди женщин Армения посылает 3 участниц

На чемпионат Европы по боксу среди женщин Армения посылает 3 участниц

Женская сборная Армении по боксу примет участие в чемпионате Европы.

Как передает «Арменпресс», женская сборная Армении по боксу вылетела в Черногорию, где с 11 по 23 ноября в Будве пройдет молодежный чемпионат Европы.

В борьбе примут участие Арсине Цатурян (48 кг), Гаяне Тер-Барсегян (51 кг) и Элида Кочарян (64 кг). До 9-го ноября команда в Олимпаване проводила сборы. Подготовительный этап спортсменки провели месяц назад в Цахкадзоре.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации