На чемпионат Европы по боксу среди женщин Армения посылает 3 участниц

Женская сборная Армении по боксу примет участие в чемпионате Европы.

Как передает «Арменпресс», женская сборная Армении по боксу вылетела в Черногорию, где с 11 по 23 ноября в Будве пройдет молодежный чемпионат Европы.

В борьбе примут участие Арсине Цатурян (48 кг), Гаяне Тер-Барсегян (51 кг) и Элида Кочарян (64 кг). До 9-го ноября команда в Олимпаване проводила сборы. Подготовительный этап спортсменки провели месяц назад в Цахкадзоре.