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Президент Армен Саркисян принял представителей партии “Национальная повестка”

Президент Армен Саркисян принял представителей партии “Национальная повестка”

Президент Республики Армения Армен Саркисян в рамках продолжающихся политических консультаций 12 ноября встретился с представителями партии “Национальная повестка” во главе с председателем Совета партии Ара Акопяном. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило управление по связям с общественностью аппарата президента Армении.

На встрече состоялся обмен мнениями, в частности, вокруг подписанного трехстороннего заявления по урегулированию карабахского конфликта и нынешней ситуации в стране. Представители партии “Национальная повестка” выразили свои беспокойства по поводу данного документа и его условий, представив свои точки зрения, позицию и предложения.

На встрече была подчеркнута важность сохранения стабильности в стране и общенационального согласия.


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