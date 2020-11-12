Лавров заявил, что турецких миротворцев в Карабах направлять не будут
Никаких турецких миротворцев в Карабах направляться не будет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Границы мобильности турецких наблюдателей будут ограничены местом расположения мониторингового центра в Азербайджане, сообщил он.
По словам Лаврова, нет признаков того, что кто-то пытается сорвать договоренности по Карабаху.
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