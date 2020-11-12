Лавров заявил, что турецких миротворцев в Карабах направлять не будут

Никаких турецких миротворцев в Карабах направляться не будет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Границы мобильности турецких наблюдателей будут ограничены местом расположения мониторингового центра в Азербайджане, сообщил он.

По словам Лаврова, нет признаков того, что кто-то пытается сорвать договоренности по Карабаху.