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Лавров заявил, что турецких миротворцев в Карабах направлять не будут

Лавров заявил, что турецких миротворцев в Карабах направлять не будут

Никаких турецких миротворцев в Карабах направляться не будет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Границы мобильности турецких наблюдателей будут ограничены местом расположения мониторингового центра в Азербайджане, сообщил он.

По словам Лаврова, нет признаков того, что кто-то пытается сорвать договоренности по Карабаху.


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