С 13 ноября возобновляется учебный процесс: МНОКС излагает подробности

С 13 ноября 2020 года в учебных заведениях Армении возобновляется учебный процесс. Как передает Арменпресс, об этом сообщило Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения.

“Эпидемия COVID-19 оказывает существенное негативное влияние на систему образования, о чем ведется множество исследований исследовательских институтов разных стран. Это приводит не только к необратимым сбоям в развитии детей, но и к серьезному риску снижения их социальной защиты, обнищания и, в конечном итоге, препятствий общественному развитию, что уже подтверждено рядом исследований. Поэтому, уделяя особое внимание шагам, предпринимаемым для предотвращения COVID-19, в то же время необходимо обеспечить минимальные условия для функционирования системы образования, тем более что решения планируются не в краткосрочной перспективе, эта ситуация требует долгосрочных решений. Более того, перед лицом важнейших вызовов, стоящих перед страной, предоставление качественного образования является вопросом национальной безопасности, мы должны приложить все усилия для обеспечения его развития”, - говорится в заявлении.

С 13 ноября 2020 года учебный процесс в образовательных учреждениях предлагается организовать следующим образом:

Высшие, средние профессиональные учебные заведения будут проводить дистанционное обучение, за исключением некоторых практических занятий, которые должны быть запланированы на конец семестра, в строгом соответствии с положениями дополненного приказа № 17-N Министра здравоохранения Республики Армения от 4 августа 2020 года.

Классы с 5 по 12 общин, имеющих внутриобщинный транспорт, будут учиться полностью удаленно. В общеобразовательных учреждениях, расположенных в других населенных пунктах, классы с 5 по 12 будут учиться в соответствии с положениями, установленными приказом министра здравоохранения № 24-Н от 18 сентября 2020 года.

Организация дистанционного обучения для учащихся с 1 по 4 классы общеобразовательных учреждений нецелесообразна в связи с неэффективностью дистанционного обучения в этих классах. Более того, с учетом неполной реализации учебного процесса из-за широкого распространения COVID-19 с марта 2020 года, а также того факта, что по текущим прогнозам в ближайшие месяцы не прогнозируется рецидив эпидемии, дистанционное обучение в этих классах может привести к дополнительному учебному году. Это окажет существенное негативное влияние на дальнейшее нормальное развитие десятков тысяч детей. Таким образом, в этих классах, вне зависимости от местонахождения учебного заведения, учебный процесс будет организован в соответствии с положениями, установленными приказом министра здравоохранения № 24-Н от 18 сентября 2020 года.

Поскольку невозможно проводить дошкольные мероприятия удаленно, постоянное прекращение занятий имеет серьезные негативные последствия для развития детей, а также тот факт, что из-за отсутствия этих учреждений страдают тысячи сотрудников и семей, с учетом многих социально-экономических проблем, предлагается возобновить деятельность дошкольных учреждений согласно приложению N 12 к приказу министра здравоохранения от 4 августа 2020 года № 17-N.

То же касается и художественных и музыкальных школ. В связи с этим предлагается возобновить их деятельность с соблюдением установленных противоэпидемических правил, в соответствии с положениями приложения 18 к приказу Министра здравоохранения от 4 августа 2020 года № 17-Н.

При этом министерство считает своим приоритетом строгое соблюдение всеми участниками системы образования правил противоэпидемической защиты.

Сообщаем вам, что в этой ситуации система образования предприняла приоритетные шаги и по следующим двум важным вопросам: реализация права на образование тысяч детей, перевезенных из Республики Арцах в Республику Армения, развитие детей в условиях войны и послевоенного периода.

Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения в сотрудничестве с кафедрой психологии личности ЕГУ и Ассоциацией детских психологов проводит тренинги для педагогов всех средних учебных заведений с целью оказания всем детям необходимого содействия. Возможной группой такого содействия являются дети, переехавшие в Армению из Арцаха.