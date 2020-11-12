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Сенатор Марки считает действия Эрдогана издевательством над деятельностью Минской группы ОБСЕ

Сенатор Марки считает действия Эрдогана издевательством над деятельностью Минской группы ОБСЕ

Сенатор США Эд Марки обратился к действиям Турции на Южном Кавказе. Как сообщает «Арменпресс», сенатор отметил, что действия Эрдогана - издевательство над деятельностью Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

“Это пятно на администрацию США, позволившую другу президента Трампа Эрдогану инсценировать оккупацию земель на Южном Кавказе и высмеять процесс Минской группы ОБСЕ”, - отметил сенатор Эд Маркин.

Комитет “Ай Дата” США инициировал кампанию армян Америки с призывом к Конгрессу присоединиться к сенатору Эду Марку, призвав США вновь войти в процесс Минской группы ОБСЕ, а также содействовать признанию независимости Арцаха и осудить агрессию Турции и Азербайджана.


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