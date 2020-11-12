ЗПЧ Армении продолжает содействовать гуманитарному процессу обмена пленными и телами погибших

Защитник прав человека продолжает содействовать гуманитарному процессу обмена пленными и телами погибших во время войны, развязанной Азербайджаном с 27 сентября 2020 года против Республики Арцах. Как передает «Арменпресс», омбудсмен сообщает, что он находится на постоянной связи с Министерством обороны Армении, Международным комитетом Красного Креста, а также с членами семей пленных и их адвокатами.

“Вопросы защиты прав наших соотечественников с первого момента находились в центре внимания аппарата Защитника прав человека. Круглосуточно, в рамках максимальных возможностей правового статуса защитника принимались все необходимые меры”, - говорится в сообщении Омбудсмена.