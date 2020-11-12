Бюллетени на выборах президента США будут пересчитаны в Джорджии вручную

Секретарь американского штата Джорджия Брэд Раффенспергер объявил в среду о том, что бюллетени, отданные в штате на выборах президента США, будут пересчитаны вручную. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал CBS News.

Телеканал отмечает, что такое решение принято на фоне растущего давления со стороны республиканцев, заявляющих о фактах нарушений в процессе голосования и неподобающей организации выборов.

"Это поможет выстроить доверие. Это будет и аудит, и пересчет одновременно. Это будет тяжело", - сказал Раффенспергер на пресс-конференции.

Он отметил, что его канцелярия уже расследует и продолжит расследовать все случаи нарушения на выборах.

"Каждый законный голос будет подсчитан", - подчеркнул Раффенспергер.

К настоящему моменту поступили окончательные данные из 97 округов Джорджии, в которой насчитывается 159 округов. Пока представитель демократов Джо Байден лидирует с отрывом от президента США Дональда Трампа в 14,1 тыс. голосов.