В рамках уголовного дела по факту организации и проведения митингов задержаны 10 человек: ССС

По факту организации и проведения митингов с нарушением закона задержаны 10 человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Специальная следственная служба.

В рамках уголовного дела, возбужденного в Специальной следственной службе Республики Армения по факту организации и проведения митингов с нарушением закона, были задержаны высокопоставленные должностные лица Армении, а также и другие лица.

Гагик Царукян - по части 1 статьи 225.1 Уголовного кодекса Республики Армения,

Гарник Исагулян - по части 1 статьи 307.1 Уголовного кодекса Республики Армения,

Сурен Суренянц - по части 1 статьи 225.1 и части 1 статьи 307.1 Уголовного кодекса Республики Армения,

Гегам Манукян - по части 1 статьи 225.1 Уголовного кодекса Республики Армения,

Давид Амбарцумян - по части 1 статьи 225.1 Уголовного кодекса Республики Армения,

Ара Саакян - по части 1 статьи 225.1 Уголовного кодекса Республики Армения,

Артур Ванецян - по части 1 статьи 225.1 и части 1 статьи 307.1 Уголовного кодекса Республики Армения,

Эдуард Шармазанов - по части 1 статьи 225.1 Уголовного кодекса Республики Армения,

Артур Казинян - по части 1 статьи 307.1 Уголовного кодекса Республики Армения,

Ишхан Сагателян - по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 307.1 Уголовного кодекса Республики Армения.

Ваагн Чахалян и Грачья Гукасян привлечены к уголовному делу в качестве подозреваемых по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 225.1 Уголовного кодекса Республики Армения. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.