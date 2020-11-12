В рамках уголовного дела по факту организации и проведения митингов задержаны 10 человек: ССС
По факту организации и проведения митингов с нарушением закона задержаны 10 человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Специальная следственная служба.
В рамках уголовного дела, возбужденного в Специальной следственной службе Республики Армения по факту организации и проведения митингов с нарушением закона, были задержаны высокопоставленные должностные лица Армении, а также и другие лица.
Гагик Царукян - по части 1 статьи 225.1 Уголовного кодекса Республики Армения,
Гарник Исагулян - по части 1 статьи 307.1 Уголовного кодекса Республики Армения,
Сурен Суренянц - по части 1 статьи 225.1 и части 1 статьи 307.1 Уголовного кодекса Республики Армения,
Гегам Манукян - по части 1 статьи 225.1 Уголовного кодекса Республики Армения,
Давид Амбарцумян - по части 1 статьи 225.1 Уголовного кодекса Республики Армения,
Ара Саакян - по части 1 статьи 225.1 Уголовного кодекса Республики Армения,
Артур Ванецян - по части 1 статьи 225.1 и части 1 статьи 307.1 Уголовного кодекса Республики Армения,
Эдуард Шармазанов - по части 1 статьи 225.1 Уголовного кодекса Республики Армения,
Артур Казинян - по части 1 статьи 307.1 Уголовного кодекса Республики Армения,
Ишхан Сагателян - по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 307.1 Уголовного кодекса Республики Армения.
Ваагн Чахалян и Грачья Гукасян привлечены к уголовному делу в качестве подозреваемых по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 225.1 Уголовного кодекса Республики Армения. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.
Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.
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