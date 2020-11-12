Партия “Рамкавар Азатакан” призывает воздерживаться от антиконституционных действий

10:09, 12 Նոյեմբեր, 2020

Партия “Рамкавар Азатакан” призывает общественность во избежание серьезных политических потрясений, воздерживаться от антиконституционных действий, эмоциональных решений, принимаемых под воздействием момента.

Партия призывает к этому в своем распространенном заявлении, отмечая, что подписание трехстороннего заявления РФ, Азербайджана и Армении, направленного на прекращение военных действий между Арцахом и Азербайджаном, и исходящие из этого геополитические перекройки в регионе создали сложную ситуацию в общественно-политической жизни Республики Арцах и Республики Армения.

“На многолюдных митингах действующим властям даются политические оценки и выдвигаются безоговорочные требования отставки премьера и его правительства. Исходя из вышеизложенного, партия “Рамкавар Азатакан” призывает общественность во избежание серьезных политических потрясений, воздерживаться от антиконституционных действий и эмоциональных решений, принимаемых под воздействием момента. Мы считаем, что необходимо очень быстро и трезво проанализировать сложившуюся сложную военно-политическую ситуацию в двух наших республиках. По дипломатическим каналам потребовать немедленного вовлечения в процесс и двух других стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - Франции и США, поскольку считаем, что Россия, преследуя определенную заинтересованность, злоупотребила своей посреднической миссией, игнорируя и попирая интересы армян Арцаха. Лишь посредством такой борьбы можно будет восстановить утраченное, уберечь наш героический народ от комплекса проигрывшего, только так мы сможем обеспечить дальнейший прогресс и развитие нашего мужественного народа”, - говорится в заявлении партии, подписанном секретарем ПРА Овик Карапетяном и председателем ПРА Грачья Карапетяном.