“Урарту” одержал победу над “Суперсониксом”: Баскетбол Лига “А”

В матче очередного тура Лиги “А” регулярного чемпионата Армении по баскетболу “Суперсоникс” - “Урарту” победу со счетом 77 - 71 одержали гости.

Как передает «Арменпресс», американская команда победила лишь в четвертой четверти, а в остальных трех четвертях “Урарту” была сильнее. Самым результативным был игрок “Урарту” Лоренцо Грахам, набравший 27 очков. Он трижды владел отражающим мячом и сделал 7 результативных передач.

После 9-и туров “Урарту” имеет 7 побед и лидирует с 16-ю очками, “Суперсоникс” в 9-и матчах одержал 4 победы и потерпел 5 поражений.