Цены на цветные металлы - 11-11-20

ЛОНДОН, 12 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 11 ноября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.55% и составила 1900.00 долларов США, цена на медь снизилась на 2.31% и составила 6882.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.18% и составила 1836.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.03% и составила 15753.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.14% и составила 18235.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.59% и составила 2634.50 долларов США, цена на молибден выросла на 0.55% и составила 19952.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 32835.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.