 Газета “Айастани Анрапетутюн”: Конец власти Эрдогана намечают именно в Анкаре

Нынешняя внешняя и внутренняя политика Турции повторяет процессы начала 20 века. Учитывая настоящую политическую ситуацию в Турции, можно определенно предсказать скорый конец правления Эрдогана, как в свое время младотурок. Сегодняшние действия бывшего премьер-министра Турции, лидера партии “Будущее” Ахмета Давутоглу удивительным образом совпадают с действиями Кемаля Ататюрка в начале прошлого века.

Ахмет Давутоглу постоянно критиковал действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, называя его и его семью величайшей трагедией, постигшей его народ. В одном из выступлений он заявил: “Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представляет большую угрозу для мира, чем коронавирус. Самая большая опасность для Европы и мира - это диктатура, которую насаждают популистские лидеры, такие как Эрдоган”.

В 20-е годы прошлого века Кемаль Ататюрк проводил ту же политику, критикуя действия младотурков. Как и Ататюрк, Давутоглу осознает зверства, совершенные властями того времени, и, чтобы избежать возможной ответственности, он начинает критиковать власти, у истоков которой был и он сам, и способствовал их преступлениям.

В 1918 году Кемаль вместе с Фетхи Окьяром издавал периодическое издание “Минбер”, в котором публиковалось множество серьезных обвинений в адрес младотурок в связи с резней армян. В статьях, публикуемых в газете, издаваемой Ататюрком, говорилось, что экстремисты бывают в каждой стране, но резня и депортация целой нации, совершенная ими, заслуживают осуждения. “Насильственная депортация сотен тысяч людей, не имеющих ничего общего с терроризмом – разве это не подлость?”, - писал Ататюрк.

Он хорошо представлял падение младотурков и создавал соответствующую платформу для отделения от них, в то время как сам был офицером турецкой армии на протяжении всего периода геноцида. Более того, в январе 1920 года большая турецкая армия во главе с Мустафой Кемалем разгромила французско-армянский легион в битве при Мараше, за которой последовала резня 5 000 французов и 12 000 армян, что еще больше уменьшило и без того небольшое армянское население, оставшееся в этой в армянской провинции.

Военные действия сопровождались постоянной дарами в виде золота и боеприпасов, посылаемых кемалистам большевистским правительством России.

Несмотря на все это, Ататюрку удалось отделиться от младотурков, и после прихода к власти начались ложные судебные процессы над исполнителями геноцида, которые, в конце концов, так и не были наказаны Турцией.

Та же история повторяется и сегодня. Закатывающаяся администрация Эрдогана подвергается критике со стороны его бывших союзников и политических сил. То, что Турция Эрдогана падет, предсказуемо для всех. Вопрос в том, какие еще бедствия принесет нам сегодняшний Талеат до своего падения.

Армен Варданян