Призрак новой Джуги: Какая судьба ожидает культурно-исторических памятников Арцаха?

На оккупированных Азербайджаном территориях Арцаха, которые в ближайшее время, согласно заявлению о перемирии от 10 ноября, будут переданы ему, находятся сотни памятников, представляющих огромную историко-культурную ценность. Какая судьба ожидает наше недвижимое культурное наследие - памятники, церкви, монастыри, хачкары, территорию древнего Тигранакерта и другие памятники, которые в считанные дни окажутся в распоряжении варваров? Или путем фальсификаций исторических фактов они пройдут по пути “азербайджанизации”. В беседе с корреспондентом газеты “Айастани Анрапетутюн” руководитель археологической экспедиции Тигранакерта, заведующий кафедрой культурологии ЕГУ, доктор исторических наук, профессор Гамлет Петросян отметил, что есть несколько путей, посредством которых Азербайджан обычно присваивал и вновь присвоит культурное наследие армян. “Однозначно, что наиболее известные, издавна известные памятники, такие как Гандзасар, Дадиванк, Гтчаванк и др., как и прежде, будут провозглашены албанскими, и сохранятся лишь внешне. В то время как все церкви, монастыри, хачкары, которые, по их мнению, не очень известны научному или профессиональному сообществу, однозначно будут уничтожены”, - сказал профессор Петросян, сообщив, что они составили мониторинговую группу и следят за происходящими процессами и событиями. Отметим, что в интернете появился ряд видеоматериалов, на которых видно, с каким воодушевлением турецкий варвар ломает и оскверняет армянские хачкары, памятники, скульптуры. И делает это с такой гордостью.

По словам Петросяна, в случае, когда памятники узнаваемы для международного сообщества и их невозможно будет уничтожить без какой-либо, хотя бы формальной ответственности, они их провозгласят своим собственным наследием. Наши церкви и монастыри они считают албанскими, поскольку в основе одной из созданных ими же ложных теорий они якобы являются наследниками албанцев.

Среди них и уникальный и историко-культурный комплекс Тигранакерт. По мнению историка, Азербайджан коснется раскопок Тигранакерта, отметив, посмотрите, какие варварские раскопки осуществили армяне, как повредили их культуру, как солгали, представляя их как армянские. Потом начнут выдумывать истории и, к сожалению, продолжат незавершенные раскопки наших армянских ученых уже в азербайджанском стиле.

Сокровище карвачарского района - Дадиванк, на стенах которого более 100 памятных надписей.

В Гадрутском районе остался Гтчаванк, который также является одной из уникальнейших церквей. Построенный в 4 веке монастырь Амараса, где Месроп Маштоц открыл первую школу Арцаха. В Арцахе на каждом шагу можно встретить памятники, представляющие и природную и историко-культурную ценность, которые, возможно, сохранятся только на фотографиях, видеоматериалах и в наших воспоминаниях.

Ожиданий от международных структур, в том числе и от ЮНЕСКО, нет. “Как в течение этой войны ни одна международная структура не сыграла никакой роли, когда убивали людей, точно так же не сыграют никакой роли, кроме общих призывов, и в этом случае. Между тем, по сегодняшним мировым, европейским оценкам якобы человек считается самой большой ценностью”, - подчеркнул Гамлет Петросян.

Добавим, что международные структуры бесполезны, поскольку решения принимают продававшие совесть чиновники. Мы живем в мире, где цена нефти выше, чем цена крови армянина. Международные структуры на протяжении многих лет так ничего и не сделали, чтобы наказать убийц уникальных хачкаров Джуги, наоборот, как в насмешку и пощечину нашей системе ценностей, вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева стала послом доброй воли ЮНЕСКО. Более того, с 30 июня прошлого года по 10 июля в Баку прошла 43-я сессия ЮНЕСКО, на которой должны обсуждались вопросы защиты Всемирного наследия. Азербайджан, кажется склепом международных структур, цивилизаций и общечеловеческих ценностей.

Тем не менее, что же можно делать, чтобы спасти наше историко-культурное наследие? В рамках возможностей в этом направлении предпринимаются определенные шаги со стороны Арцаха, а также соответствующих государственных и церковных органов Армении. Собеседник газеты предпочел на данный момент не говорить об этих шагах. “Профессиональное и ответственное сообщество в меру своих возможностей и представлений пытается что-то сделать, несмотря на все обстоятельства”.

Лусине Мхитарян