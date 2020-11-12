Газета “Айастани Анрапетутюн”: Время готовиться к новой войне

“У нас еще будет время проанализировать, понять причины и обстоятельства такого исхода войны. Несомненно, в этом не будет недостатка ни в аналитической мысли, ни в возможностях. Будут оценены и проблемы вооружения армии, и абсолютной блокады, препятствующей его доставки на военные позиции, также и процессы, разворачивающиеся за дипломатическим столом. Для тщательного и всестороннего анализа и оценки всего этого нужно время. Но, уже с сегодняшнего дня мы должны готовиться к новой войне. Мы должны немедленно оценить и принять меры, исходя из этой ситуации, и быть готовыми к новым вызовам. Основное положение подписанного заявления о прекращении огня - привлечение российских миротворцев на линию соприкосновения сторон. Однако, открытым остается главный вопрос - право Республики Арцах на самоопределение, и основная борьба продолжится именно в этом направлении”.

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