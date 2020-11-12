ПРОСИМ АННУЛИРОВАТЬ НОВОСТЬ

Уважаемые коллеги, из-за технической проблемы и недоразумения в 23:26 была опубликована статья «Директор Службы национальной безопасности доставлен в больницу с ишемическим сердечным приступом», просим аннулировать ее и удалить из своих новостных лент.

Приносим свои извинения.