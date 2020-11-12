ПРОСИМ АННУЛИРОВАТЬ НОВОСТЬ
Уважаемые коллеги, из-за технической проблемы и недоразумения в 23:26 была опубликована статья «Директор Службы национальной безопасности доставлен в больницу с ишемическим сердечным приступом», просим аннулировать ее и удалить из своих новостных лент.
Приносим свои извинения.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 00:12 ПРОСИМ АННУЛИРОВАТЬ НОВОСТЬ
- 11.11-23:36 Гегам Манукян перевезен в Службу национальной безопасности
- 11.11-23:16 Мане Геворгян ответила на заявления о неосведомленности политических сил о подробностях ситуации
- 11.11-22:48 Погосян попросил жителей Кашатагского и Шаумянского районов не спешить и не выносить свое имущество
- 11.11-22:25 Наемники в зоне Нагорного Карабаха и вокруг нее должны быть устранены: эксперты ООН
- 11.11-22:15 МО опровергает информацию об отставке группы высокопоставленных офицеров
- 11.11-21:44 Организованный 17 партиями митинг завершился перед зданием Национального Собрания
- 11.11-21:34 Баграт Есаян сообщил о приглашении Ишхана Сагателяна в СНБ
- 11.11-20:37 МИД Молдовы приветствует согласованные договоренности о прекращении боевых действий в Карабахе
- 11.11-20:03 Президент Арцаха поздравил генерал-лейтенанта Джалалом Арутюняна с днем рождения
- 11.11-19:31 L'Opinion считает войну в Арцахе очередной после Сирии и Ливии неудачей Франции
- 11.11-19:25 Араик Арутюнян призвал арцахцев вернуться в свои дома
- 11.11-18:55 Генерал-майор Григорий Хачатуров продолжает свою службу: МО Армении
- 11.11-18:33 Президент Армении провел встречу с Верховным Патриархом и Католикосом Всех Армян
- 11.11-18:22 Наша политическая команда должна быть готова взять на себя свою долю ответственности: Агаджанян
- 11.11-18:13 Предстоящие на 12 ноября мероприятия
- 11.11-18:06 Артур Ванецян вызван в Службу национальной безопасности
- 11.11-17:41 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-11-20
- 11.11-17:39 Азиатские индексы - 11-11-20
- 11.11-17:34 В ОДКБ приветствовали установление мира в Нагорном Карабахе и прекращение кровопролития
- 11.11-17:27 Россия закрыла торгпредства в Литве и на Украине
- 11.11-17:25 Пресс-секретарь премьера опровергла слухи о письме Пашиняна генсеку НАТО
- 11.11-17:05 Депутаты ППА вошли в здание парламента: начинается процесс созыва внеочередного заседания
- 11.11-16:39 В Европе назвали три сценария восстановления авиасообщения
- 11.11-16:36 Президент Армении встретился с председателем партии “Республика” Арамом Саркисяном
01:57, 10.11.2020
Просмотрели 3900 раз Главы Армении, Азербайджана и РФ подписали заявление о прекращении войны
02:34, 10.11.2020
Просмотрели 3335 раз Я согласился закончить войну на час раньше: Араик Арутюнян
20:12, 08.11.2020
Просмотрели 3178 раз Думаю, завтра завершится битва за Шуши:Арцрун Ованнисян - ДОПОЛНЯЕТСЯ
16:45, 05.11.2020
Просмотрели 3087 раз Можно ли остановить турецкoе расширение на Южном Кавказе и отрезвить Азербайджан?
11:15, 09.11.2020
Просмотрели 3076 раз Четыре минуты насмешек и лжи: Алиев опозорил себя в эфире BBC