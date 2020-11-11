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Гегам Манукян перевезен в Службу национальной безопасности

Гегам Манукян перевезен в Службу национальной безопасности

В полицию Армении был доставлен руководитель службы новостей телекомпании «Еркир медиа» Гегам Манукян, который затем был переведен в Службу национальной безопасности. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью АРФД, добавив, что в СНБ также был приглашен представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян.


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