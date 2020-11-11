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Погосян попросил жителей Кашатагского и Шаумянского районов не спешить и не выносить свое имущество

Погосян попросил жителей Кашатагского и Шаумянского районов не спешить и не выносить свое имущество

Пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян попросил жителей Кашатагского и Шаумянского районов не спешить и не выносить свое имущество из домов. Как сообщает Арменпресс, Погосян написал об этом на своей странице в Facebook.

«Вопросы территориальных уступок и объявленные в этом контексте условия еще не обсуждались с властями Арцаха. Когда эти обсуждения состоятся, появятся соответствующие разъяснения, Правительство Арцаха сделает соответствующее заявление», - написал Погосян.


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