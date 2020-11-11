Наемники в зоне Нагорного Карабаха и вокруг нее должны быть устранены: эксперты ООН

Эксперты ООН по правам человека выразили надежду на то, что заявление о прекращении боевых действий в нагорно-карабахском конфликте приведет к установлению прочного мира в регионе. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на УВКПЧ ООН.

Тем не менее эксперты обеспокоены использованием наемников в зоне конфликта и вокруг нее.

Рабочая группа ООН по использованию наемников заявила, что были широко распространены сообщения о том, что правительство Азербайджана с помощью Турции использовало сирийских боевиков для поддержки своих военных операций в зоне нагорно-карабахского конфликта, в том числе на линии фронта. По мнению экспертов ООН, боевики, судя по всему, руководствовались в первую очередь личной выгодой, учитывая тяжелую экономическую ситуацию в Сирийской Арабской Республике. Сообщается, что в случае смерти наемников их родственникам обещали денежную компенсацию и турецкое гражданство.

«Способы вербовки, перевозки и использования этих лиц в зоне нагорно-карабахского конфликта и вокруг нее соответствовали определению наемника, содержащемуся в соответствующих международно-правовых документах, включая Международную конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, участником которого является Азербайджан», - сказал председатель рабочей группы Крис Кваджа.

Более того, в сообщениях указывается, что Турция участвовала в крупномасштабной вербовке и переброске сирийских мужчин в Азербайджан через вооруженные группировки, некоторые из которых связаны с Сирийской национальной армией.

«Предполагаемая роль Турции вызывает еще большее беспокойство с учетом аналогичных заявлений, сделанных ранее в этом году Рабочей группой в отношении ее роли в вербовке, развертывании и финансировании таких боевиков для участия в конфликте в Ливии», - добавил Кваджа.

После возобновления боевых действий 27 сентября 2020 года и до последнего прекращения огня Рабочая группа была все более обеспокоена неоднократными сообщениями о преднамеренных и неизбирательных нападениях на населенные пункты в зоне нагорно-карабахского конфликта и вокруг нее, а также в других районах за ее пределами, которые привели к росту числа жертв среди гражданского населения, в том числе детей. Также широко сообщалось о значительном ущербе гражданскому имуществу и инфраструктуре, включая школы и больницы, а также инциденты с участием журналистов.

«В этом контексте вызывает еще большую тревогу то, что сирийские боевики, дислоцированные в Азербайджане, предположительно связаны с вооруженными группами и отдельными лицами, которые в некоторых случаях обвинялись в военных преступлениях и серьезных нарушениях прав человека во время конфликта в Сирии, таким образом сохраняется цикл безнаказанности и возникает риск дальнейших нарушений международного права», - добавили они.

Эксперты также выразили свою обеспокоенность вышеупомянутым непосредственно правительствам Азербайджана и Турции и проинформировали Сирийскую Арабскую Республику.