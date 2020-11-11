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Баграт Есаян сообщил о приглашении Ишхана Сагателяна в СНБ

Баграт Есаян сообщил о приглашении Ишхана Сагателяна в СНБ

Член Армянской революционной федерации  «Дашнакцутюн» Баграт Есаян объявил о том, что представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян приглашен в Службу национальной безопасности. Как сообщает Арменпресс, Есаян написал об этом на своей странице в Facebook.

Есаян написал, что Сагателян решил добровольно явиться в СНБ.

В беседе с «Арменпресс» пресс-центр СНБ не прокомментировал информацию о том, что Ишхан Сагателян приглашен в СНБ.


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