Баграт Есаян сообщил о приглашении Ишхана Сагателяна в СНБ
21:34, 11 Ноябрь, 2020
Член Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» Баграт Есаян объявил о том, что представитель Верховного органа АРФД Ишхан Сагателян приглашен в Службу национальной безопасности. Как сообщает Арменпресс, Есаян написал об этом на своей странице в Facebook.
Есаян написал, что Сагателян решил добровольно явиться в СНБ.
В беседе с «Арменпресс» пресс-центр СНБ не прокомментировал информацию о том, что Ишхан Сагателян приглашен в СНБ.
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