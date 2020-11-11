МИД Молдовы приветствует согласованные договоренности о прекращении боевых действий в Карабахе

Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова выступило с заявлением в связи с соглашениями о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Moldpres, в заявлении говорится:

«Министерство иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова приветствует согласованные договоренности о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Заявление, подписанное лидерами Армении, Азербайджана и Российской Федерации, - важный шаг на пути к миру в регионе.

Министерство подтверждает твердую поддержку Республикой Молдова процесса поиска долгосрочного мирного решения в регионе на основе принципов и норм международного права».