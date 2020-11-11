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Президент Арцаха поздравил генерал-лейтенанта Джалалом Арутюняна с днем рождения

Президент Арцаха поздравил генерал-лейтенанта Джалалом Арутюняна с днем рождения

Президент Арцаха Араик Арутюнян провел телефонный разговор с Героем Арцаха, генерал-лейтенантом Джалалом Арутюняном и поздравил его с днем рождения. Как сообщает Арменпресс, об этом Арутюнян написал на своей странице в Facebook.

«Я пожелал крепкого здоровья и скорейшего выздоровления нашему преданному воину, оказавшему огромные услуги нашей Родине и народу», - написал он.

Ранее официальный представитель Минобороны Арцрун Ованнисян сообщил, что в состоянии здоровья Джалала Арутюняна наблюдается положительный сдвиг.


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