L'Opinion считает войну в Арцахе очередной после Сирии и Ливии неудачей Франции

В результате 45-дневной войны Азербайджан не смог захватить весь Нагорный Карабах силой оружия. Как сообщает Арменпресс, об этом написала французская газета L'Opinion,коснувшись развязанной Азербайджаном 27 сентября арцахско-азербайджанской войны и трехстороннего заявления от 10 ноября. Газета отмечает, что хотя конечная цель не была достигнута, нынешняя ситуация в Азербайджане воспринимается как «конец тридцатилетнему унижению» после поражения 1994 года.

Напомнив, что заявление было принято лидерами трех стран - Армении, России и Азербайджана, французская газета пишет, что Турция осталась за кулисами, а руководство Арцаха не появилось за столом переговоров.

«Россия - явный победитель в этом конфликте․ Именно Путин достиг политического соглашения, и российские миротворцы были размещены в зоне соприкосновения. Официальная Москва усилила свои позиции в Армении, в стране, которая уже зависит от России, а после войны эта зависимость станет больше», - пишет L'Opinion.

Коснувшись вопроса Турции, газета отмечает, что, поддерживая Азербайджан («Два государства, один народ», как говорят в Анкаре), в переговорах с Россией она навязала свое присутствие: «Этот диалог между Путиным и Эрдоганом увеличил театр еще больше после энергетических проблем, после Сирии и Ливии. А соседний Иран остался в тени, разделив дружеские отношения с Арменией и азербайджанским меньшинством, проживающим на его земле. Азербайджанцы говорят по-азербайджански, который очень близок к турецкому, но в то же время они мусульмане-шииты, как иранцы».

Для L’Opinion ясно одно: западные страны во главе с США и Францией выброшены из дипломатической игры. «С 1994 года три сопредседателя Минской группы - Франция, США и Россия - несут ответственность за поиск решения этого конфликта. Они потерпели неудачу, в том числе потому, что армянская сторона, выигравшая предыдущую войну, была довольна статус-кво. Это очередная после Сирии и Ливии неудача проармянской и враждебной Турции Франции», - пишет издание.

Как пишает L'Opinion, война в Нагорном Карабахе будет анализироваться в военных школах, особенно во Франции, где в настоящее время рассматривается возможность такого противостояния. Военное руководство азербайджанской стороны воспользовалось военной помощью Турции, в том числе спецназом, благодаря чему военные силы Баку были доведены до достаточно хорошего уровня.