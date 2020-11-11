Наша политическая команда должна быть готова взять на себя свою долю ответственности: Агаджанян

Руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян заверяет, что объем информации о Нагорном Карабахе, опубликованной премьер-министром и другими официальными лицами, является максимумом, который может быть обнародован на данный момент. Как сообщает Арменпресс, Агаджанян написал об этом на своей странице в Facebook, отметив, что каждый, включая их политическую команду, должен быть готов взять на себя свою долю ответственности.

«Мы заверяем вас, что объем информации, опубликованной премьер-министром и другими официальными лицами на данный момент, является максимумом, который может быть обнародован сейчас. Но вы должны быть уверены, что никакие подробности всего этого процесса не будут скрыты от общественности. Это просто исключено.

Мы видим это, и особенно в данной ситуации, это более чем обязывающе. В то же время каждый, в том числе и наша политическая команда, должен быть готов взять на себя свою долю ответственности. Мы не позволим преступным группировкам захватить власть. Мы будем использовать все предусмотренные законом средства для достижения этой цели», - написал Агаджанян.