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Артур Ванецян вызван в Службу национальной безопасности

Артур Ванецян вызван в Службу национальной безопасности

Председатель партии «Родина» и бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян 11 ноября вызван в Службу национальной безопасности.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявил депутат АРФД Гегам Манукян во время митинга представителей парламентских и внепарламентских оппозиционных сил.

«Артур Ванецян вызван в СНБ. Он поедет туда сейчас и скоро вернется», - сказал Манукян.


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