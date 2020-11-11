Артур Ванецян вызван в Службу национальной безопасности

Председатель партии «Родина» и бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян 11 ноября вызван в Службу национальной безопасности.

Как сообщает Арменпресс, об этом заявил депутат АРФД Гегам Манукян во время митинга представителей парламентских и внепарламентских оппозиционных сил.

«Артур Ванецян вызван в СНБ. Он поедет туда сейчас и скоро вернется», - сказал Манукян.