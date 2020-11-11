Россия закрыла торгпредства в Литве и на Украине

Россия ликвидировала торговые представительства в Литве и на Украине, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Закрыть их в сентябре предложил Минпромторг. В ведомстве напомнили, что летом правительство Украины прекратило действие соглашения о взаимном учреждении торгпредставительств с Россией.

Что касается Литвы, то здесь эксперты министерства посчитали работу представительства бесперспективной, учитывая падение товарооборота. За первое полугодие 2020 года он сократился на треть.

После закрытия у России остались торгпредства в 58 странах.