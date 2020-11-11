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Депутаты ППА вошли в здание парламента: начинается процесс созыва внеочередного заседания

Депутаты ППА вошли в здание парламента: начинается процесс созыва внеочередного заседания

Депутаты фракции «Процветающая Армения» Национального Собрания Армении, участвующие в митинге, созванном 17 партиями, входят в здание парламента. Как сообщает Арменпресс, член фракции Наира Зограбян сообщила, что сейчас начинается процесс созыва внеочередного заседания для обсуждения вопроса об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Сейчас мы входим в здание Национального собрания и начинаем процесс созыва внеочередного заседания. Мы ждем наших коллег из «Просвещенной Армении», уважаемые депутаты фракции «Мой шаг», ждем вас в Национальном Собрании», - сказала Зограбян.


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