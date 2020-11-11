В Европе назвали три сценария восстановления авиасообщения

В Евроконтроле (организация по безопасности аэронавигации в ЕС) назвали три сценария восстановления авиасообщения и рассказали, от чего будут зависеть процессы наращивания объемов перевозки. Как передает Арменпресс, об этом сообщает АТОР.

Все они зависят от сроков появления доступной вакцины от COVID-19 или от спонтанного окончания пандемии.

Согласно самому оптимистичному сценарию, если массовая вакцинация путешественников станет доступна летом или в конце 2021 года, то европейский авиатрафик вернется на уровень 2019 года в 2024 году.

Самым вероятным вариантом эксперты считают появление доступной вакцины лишь к лету 2022 года. В этом случае потребуется еще два года до восстановления 92 процентов объемов перевозки 2019 года.

По пессимистичному прогнозу, вакцина не сможет победить коронавирус, инфекция останется в обществе, что снизит интерес людей к путешествиям. В этом случае авиасектор вернется на допандемийный уровень лишь к 2029 году.

По информации Евроконтроля, в период с января по октябрь 2020 объем воздушного движения в Европе сократился на 54 процента по сравнению с предыдущим годом. Пандемия коронавируса лишила ЕС шести миллионов рейсов.

О том, что темпы восстановления авиаперевозок зависят от сроков появления вакцины, говорят и производители самолетов. Так, концерн Airbus ожидает, что спрос на новые лайнеры вернется к докризисному уровню в период с 2023 по 2025 год.