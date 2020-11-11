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Президент Армении встретился с председателем партии “Республика” Арамом Саркисяном

Президент Армении встретился с председателем партии “Республика” Арамом Саркисяном

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с председателем партии “Республика” Арамом Саркисяном. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе встречи стороны коснулись подписанного документа по карабахскому конфликту и его положений, а также сложившейся в стране ситуации.

Арам Саркисян представил подходы возглавляемой им партии к вышеуказанному документу и к нынешней ситуации.

Собеседники подчеркнули важность сохранения на данном этапе стабильности страны и общенационального единства.


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