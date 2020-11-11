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“Урарту” с “Севаном” проведет контрольный матч

“Урарту” с “Севаном” проведет контрольный матч

 Ереванский футбольный клуб “Урарту” после двухнедельного перерыва проведет товарищеский матч.

 Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. В связи с выступлениями сборной Армении в Лиге наций УЕФА в Премьер-лиге VBET Армении объявлена двухнедельная пауза. За это время “Урарту” планирует провести контрольный матч. Уже известно, что 12-го ноября команда Александра Григоряна на своей базе сыграет с “Севаном”. Этот матч начнется в 15:00.


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