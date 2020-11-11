Аронян и Мартиросян стартуют на турнире “Speed Chess Championship 2020”

Два игрока, представляющие Армению, Леон Аронян и Айк Мартиросян, стартуют в чемпионате по скоростным шахматам 2020 года.

Как сообщает «Арменпресс», на сайте Chess.com стартовал чемпионат по скоростным шахматам 2020 года, в котором принимают участие 16 шахматистов. Турнир проводится по нокаут-системе, проигравший выходит из боя. Некоторые участники турнира, в том числе и Леон Аронян, получили индивидуальное приглашение для участия в турнире, Айк Мартиросян выиграл это право благодаря успешным выступлениям в ряде предвыборных турниров. Среди участников чемпионата по скоростным шахматам 2020 года - чемпион мира Магнус Карлсен, Фабиано Каруана, Максим Вашье-Лаграв, Ян Непомнящий, Аниш Гири и ряд других известных шахматистов. Магнус Карлсен победил Пархама Магсудлу, Владимир Федосеев Фируза Алирезу, а Максим Вашье-Лаграв Нихала Сарини.

Левон Аронян 11 ноября в 21:00 по ереванскому времени встретится с Яном Непомнящим. 12-го ноября Айк Мартиросян также в 21:00 по ереванскому времени сыграет с Хикару Накамура.