Россия учредила торговое представительство в Сирии

Россия учреждает торговое представительство в Сирии, соответствующее постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Учредить в 2020 году в Дамаске Торговое представительство РФ в Сирийской Арабской Республике", - говорится в документе.

Отмечается, что Минпромторгу поручено утвердить структуру и штатное расписание торгпредства.