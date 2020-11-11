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Россия учредила торговое представительство в Сирии

Россия учредила торговое представительство в Сирии

Россия учреждает торговое представительство в Сирии, соответствующее постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Учредить в 2020 году в Дамаске Торговое представительство РФ в Сирийской Арабской Республике", - говорится в документе.

Отмечается, что Минпромторгу поручено утвердить структуру и штатное расписание торгпредства.


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