Несколько доставленных с площади Свободы в полицию уже выпущены

Из 129 граждан, доставленных в полицию с митинга 17 партий на площади Свободы, 41 уже освобождены.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

“Число доставленных в полицию не изменилось, их было 129. Однако, по состоянию на 15:30 41 из них уже выпущены”, - отметили в полиции.

Полиция Армении требовала отменить запланированный на площади Свободы митинг, отмечая, что в условиях объявленного в стране военного положения проведение митингов запрещено.

В настоящее время инициаторы и участники митинга находятся у здания правительства.

Лилит Демурян