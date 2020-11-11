Несколько доставленных с площади Свободы в полицию уже выпущены
15:52, 11 Ноябрь, 2020
Из 129 граждан, доставленных в полицию с митинга 17 партий на площади Свободы, 41 уже освобождены.
Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.
“Число доставленных в полицию не изменилось, их было 129. Однако, по состоянию на 15:30 41 из них уже выпущены”, - отметили в полиции.
Полиция Армении требовала отменить запланированный на площади Свободы митинг, отмечая, что в условиях объявленного в стране военного положения проведение митингов запрещено.
В настоящее время инициаторы и участники митинга находятся у здания правительства.
Лилит Демурян
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