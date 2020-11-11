Известный рок-музыкант, солист группы “System of a Down” Серж Танкян считает очевидным, что соглашение по Нагорному Карабаху было навязано Армении из-за бездействия многих союзников международного сообщества, и в этой ситуации призывает к единству.

Как сообщает «Арменпресс», в видеозаписи, размещенной на его странице в Facebook, Танкян упоминает, что он, как и все, опечален потерями наших молодых солдат, земель и коллективного единства.

“За последние 45 дней, несмотря на крайние трудности, я был вдохновлен единством нашего народа, нашей способностью мобилизоваться ради будущего нации. Для меня, как и для вас, очевидно, что подписанное соглашение было из-за бездействия многих наших врагов, наших союзников в международном сообществе. Как и вы, и я возмущен тем, что нами еще раз воспользовались”, - сказал Танкян.

Однако, по его словам, с внутренней нестабильностью должно быть покончено. После прекращения огня в Арцахе в 1994 году у нас была возможность укрепить дипломатию и военные позиции нашей страны, но вместо этого мы стали жертвами коррупции и олигархии. “Вместо того, чтобы активизировать политический и экономический потенциал диаспоры, они решили использовать нас в качестве банкоматов”, - говорит рок-музыкант.

Он отмечает, что граждане Армении несколько лет назад на Площади Республики решили изменить все это, возродить армянский народ. Обращаясь к тем, кто пытается противостоять желаниям граждан, Танкян сказал, что сейчас не их время. “Ваше время вышло. Сейчас не время ни для политики, ни для Игр престолов, ни для отвратительных грабежей в стран”, - заявил Танкян.

По его мнению, это стыдно и оскорбительно для тех воинов, отдавших свои жизни в борьбе за существование армянского народа. “Мы не позволим расчленить нас! У всех у нас много вопросов. Но для того, чтобы дать объективный ответ на эти вопросы, мы должны позволить демократическому процессу иметь место. Ведь мы, в отличие от наших соседей, демократичны, возможно, молоды и неопытны, но мы демократичны. Давайте перенаправим наш гнев и ярость, используем их как ступеньки вверх для единой Армении, будем усердно работать каждый день, чтобы преодолеть катастрофические события этой войны, добиться справедливости. Давайте вместе построим более сильную, более мощную, но справедливую нацию и страну, которая никому не будет подчиняться”, - заключил Танкян.

Руководители Армении, России и Азербайджана подписали заявление о прекращении боевых действий с 01:00 10 ноября.