Омбудсмен Армении побывал в СНБ и в полиции
14:22, 11 Ноябрь, 2020
Омбудсмен Армении Арман Татоян в связи с задержанием и приводом лиц совершает визиты в полицию и в Службу национальной безопасности.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает офис Омбудсмена Армении.
С митинга 17 партий на площади Свободы несколько десятков человек доставлены в полицию и в СНБ. Полиция Армении требовала отменить запланированный на площади Свободы митинг, отмечая, что в условиях объявленного в стране военного положения проведение митингов запрещено. 17 партий Армении созвали митинг, отметив, что представят свой вариант выхода из сложившейся в результате войны ситуации.
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