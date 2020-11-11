Омбудсмен Армении побывал в СНБ и в полиции

Омбудсмен Армении Арман Татоян в связи с задержанием и приводом лиц совершает визиты в полицию и в Службу национальной безопасности.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает офис Омбудсмена Армении.

С митинга 17 партий на площади Свободы несколько десятков человек доставлены в полицию и в СНБ. Полиция Армении требовала отменить запланированный на площади Свободы митинг, отмечая, что в условиях объявленного в стране военного положения проведение митингов запрещено. 17 партий Армении созвали митинг, отметив, что представят свой вариант выхода из сложившейся в результате войны ситуации.