С площади Свободы доставлены 79 человек

С митинга на площади Свободы, организованного 17 партиями, 79 человек доставлены в полицию.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

“По положению на 13:30 11 ноября в полицию доставлено 79 человек ”, - отметили в полиции.

Полиция Армении ранее потребовала отменить запланированный на площади Свободы митинг 17 партий, отметив, что в условиях объявленного в стране военного положения проведение митингов запрещено.

17 партий Армении созвали митинг, отметив, что представят свой вариант выхода из сложившейся в результате войны ситуации.

Это следующие партии: “Свобода”, “Национальная Безопасность”, “Национальная Повестка”, “Национально-демократический союз”, “Национальное Согласие”, “Прогрессивный Центристский Альянс”, “Процветающая Армения”, “Демократическая Альтернатива”, “Еркир Цирани”, “Армянская Революционная Федерация”, “Солидарность”, “Демократический Либеральный Союз Армении”, “Республиканская Партия Армении”, “Христианско-Демократический Союз Армении”, “Родина”, “Союз Конституционного Права”.