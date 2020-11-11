Президент Республики Армения Армен Саркисян продолжает политические консультации с парламентскими и внепарламентскими силами. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян 11 ноября принял председателя партии “Одна Армения” Артура Казиняна и члена политсовета Владимира Мартиросяна.

На встрече состоялся обмен мнениями вокруг сложившейся в стране ситуации. Разговор коснулся документа по урегулированию карабахского конфликта, подписанного премьер-министром Армении, президентами России и Азербайджана.

Представители партии “Одна Армения” выразили обеспокоенность и озабоченность ситуацией, представили свои точки зрения и подходы.

На встрече была подчеркнута важность сохранения внутриполитической стабильности, общественного согласия и единства страны.