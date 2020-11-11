У  туристического курорта Турции произошло землетрясение

В Турции в бассейне Мраморного и Эгейского морей с интервалом в час были зарегистрированы землетрясения. Центр исследования землетрясений обсерватории Кандили сообщает, что землетрясение в Мраморном море было на глубине 6,4 км, оно было зарегистрировано 11 ноября в 08:53. Эпицентром землетрясения магнитудой в 3,0 стал город Ялова. Землетрясение ощущалось и в районах Стамбула, Гёльчука, Сакарьи и Текирдага.

Еще одно землетрясение было зарегистрировано в Кушадасском заливе, который считается одним из самых важных центров туризма Турции. Как передает «Арменпресс», ссылаясь на заявления Управления по чрезвычайным ситуациям и бедствиям Турции, землетрясение было зарегестрировано 11 ноября около 09.49, магнитуда составила 4.8, глубина -7км.

Как сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям и бедствиям Турции, в течение последней недел в Турции наблюдается рост интенсивности землетрясений.

Мери Вардумян