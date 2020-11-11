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Матчи с участием молодежной сборной Армении по футболу не состоятся

Матчи с участием молодежной сборной Армении по футболу не состоятся

Матчи с участием сборной Армении до 21 года с командами Швеции и Исландии не состоятся.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. Матчи сборной Армении в последних турах отборочного раунда Чемпионат Европы до 21 года 2021 должны были пройти на стадионе Ларнаки “Антонис Пападопулос”, на Кипре.

Однако, принимая во внимание, что игроки, приглашенные в сборную Армении до 21 года, заражены COVID-19, а также сложность получения разрешения для новой группы игроков соответствующего возраста на выезд из страны в короткие сроки, сборная Армении до 21 года не поедет на Кипр. Об этом должным образом проинформированы УЕФА и Федерации стран, с командами которых должны были состояться матчи.


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