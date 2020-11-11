Генрих Мхитарян не сможет присоединиться к сборной Армении

Капитан сборной Армении Генрих Мхитарян не сможет присоединиться к национальной сборной Армении для участия в предстоящих матчах. Причина та же - COVID-19.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ФФА. В послании, распространенном федерацией, говорится:

“6 ноября в Федерацию футбола Армении поступило официальное письмо от футбольного клуба “Рома”, в котором с учетом положительного результата теста на COVID-19 одного из игроков команды, рекомендуется освободить Генриха Мхитаряна от обязанности выступать за сборную Армении.

7 ноября футбольный клуб “Рома” направил в ФФА письмо из региональной системы здравоохранения Рима, в котором, ссылаясь на новый закон о здравоохранении, принятый в Италии, говорится, что игроки “Ромы”, не могут участвовать в состязаниях, проводимых под эгидой УЕФА до момента окончания карантинного периода. Игроки должны быть изолированы на базе клуба, они не могут выезжать за пределы Италии.

Закон распространяется не только на “Рома”, но и, например, на “Милан”, “Интер”, “Фиорентина”, “Генуя”, то есть на все клубы, которые представляют наиболее распространенные районы распространения COVID-19 в Италии.

Генрих Мхитарян готов был и очень хотел выступать за сборную Армении, учитывая важность следующих двух матчей для нашей команды. И Генрих Мхитарян, и Федерация футбола Армении несколько дней вели переговоры с “Ромой”, пытаясь обеспечить приезд нашего капитана в Армению в порядке исключения, но клуб еще раз подтвердил, что положительное решение зависит не от них.

Таким образом, Генрих Мхитарян не сможет приехать в Армению для участия в предстоящих матчах команды”.