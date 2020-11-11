Проблемы нужно решать цивилизованным способом: Ассамблея армян Европы призывает к единству

Ассамблея армян Европы призывает к единству и солидарности во имя сохранения нашей независимости, государственности и суверенитета. Как сообщает «Арменпресс», Ассамблея заявила, что необходимо дать дань памяти нашим героическим мальчикам, погибшим в Арцахской войне.

“Армения и армянский народ сегодня переживают один из самых сложных периодов нашей истории. Объединенные силы вероломного 100-миллионного турецко-азербайджанского врага при поддержке Израиля и десятка других стран, при участии тысяч международных террористических сил, при соучастии лидеров европейских, американских и других стран, вынудили нас вести эту войну. Наша героическая Армия, 44 дня, оказывая беспримерное героическое сопротивление в неравных боях, сделала все возможное и невозможное. Сегодня, в нынешней ситуации, нам снова нужны единство и солидарность, чтобы сохранить нашу независимость, государственность, суверенитет, чтобы дать дань памяти нашим бессмертным мальчикам-героям, чтобы иметь возможность реорганизоваться, учиться на ошибках прошлого и заложить новый и осознанный фундамент Армении и Арцаха, будущее которого, несомненно, будет ярким и светлым”, - говорится в заявлении.

В заявлении говорится о попытках государственного переворота. Ассамблея призывает проявлять бдительность и осторожность, не поддаваться провокациям и дополнительным эмоциям. Ассамблея армян Европы осуждает все формы хулиганства, включая насилие, столкновения, уничтожение государственного имущества и воровство.

Возмущение общественности совершено справедливо. Она ждет ответов на свои вопросы. Эти ответы, конечно же, лучше всего получать в трезвой и в мирной обстановке, в которой преобладает национальное единство и все объединены вокруг государства. Для защиты Родины и права на свободу и суверенитет необходимо быть в единстве и в вере. Нам еще многое предстоит сделать. На этот раз, извлекая больше уроков из ошибок и недостатков прошлого. Необходимо наказывать всех заговорщиков и лиц, которые подрывают наше единство. Решайте внутриполитические проблемы и все остальное цивилизованно, с холодным суждением, в рамках разума и закона”, - говорится в заявлении Ассамблеи.